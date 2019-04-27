"Штутгарт" выиграл у менхенгладбахской "Боруссии" (1:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии. Единственный мяч на 56-й минуте забил Анастасиос Донис.

"Штутгарт" набрал 24 очка и занимает 16-е место. У "Боруссии" 51 очко и пятая позиция. В следующем туре "Боруссия" примет "Хоффенхайм", а "Штутгарт" на выезде сыграет с "Гертой".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

"Штутгарт" - "Боруссия М" - 1:0 (0:0)

Гол: Донис, 56.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Инсуа, 71), Кемпф, Павар, Соса, Озан Кабак, Кастро, Дидави (Гомес, 78), Донис (Эссвайн, 67), Гонсалес.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Эльведи, Штробль (Вендт, 57), Крамер (Кюизанс, 71), Хофманн (Траоре, 67), Закария, Нойхаус, Херрманн, Азар, Плеа.

Предупреждения: Бек, 15. Соса, 17. Крамер, 59.

Судья: Данкерт.

27 апреля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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