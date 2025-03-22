«Штутгарт» объявил о продлении контракта с Хенессом
Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс продлил контракт с немецким клубом, сообщает пресс-служба «швабов».
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
42-летний немец возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали бундеслиги в сезоне-2023/24.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Штутгарт» с 37 очками идет десятым в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
|
4
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
5
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|
7
|Хоффенхайм
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
8
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|10-9
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
14
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
15
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
Новости