«Штутгарт» объявил о продлении контракта с Хенессом

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс продлил контракт с немецким клубом, сообщает пресс-служба «швабов».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

42-летний немец возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали бундеслиги в сезоне-2023/24.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Штутгарт» с 37 очками идет десятым в турнирной таблице.