22 марта, 18:01

«Штутгарт» объявил о продлении контракта с Хенессом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс продлил контракт с немецким клубом, сообщает пресс-служба «швабов».

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

42-летний немец возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали бундеслиги в сезоне-2023/24.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Штутгарт» с 37 очками идет десятым в турнирной таблице.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

