Вольтемаде хочет перейти в «Баварию»

Агент и сам полузащитник «Штутгарта» Ник Вольтемаде не выдвигал ультиматумов по поводу ухода в «Баварию», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 23-летний немец заинтересован в переходе с мюнхенский клуб, но остается профессионалом и продолжает тренироваться со «Штутгартом». Оба клуба пока занимают твердую позицию по поводу этого трансфера.

Действующий контракт игрока со «Штутгартом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 30 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.