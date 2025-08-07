Футбол
7 августа, 03:02

Вольтемаде хочет перейти в «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент

Агент и сам полузащитник «Штутгарта» Ник Вольтемаде не выдвигал ультиматумов по поводу ухода в «Баварию», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 23-летний немец заинтересован в переходе с мюнхенский клуб, но остается профессионалом и продолжает тренироваться со «Штутгартом». Оба клуба пока занимают твердую позицию по поводу этого трансфера.

Действующий контракт игрока со «Штутгартом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 30 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Штутгарт
Ник Вольтемаде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6
 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 8 1 2
Вся статистика

