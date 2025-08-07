Вольтемаде хочет перейти в «Баварию»
Агент и сам полузащитник «Штутгарта» Ник Вольтемаде не выдвигал ультиматумов по поводу ухода в «Баварию», сообщает Sky Sport.
По информации источника, 23-летний немец заинтересован в переходе с мюнхенский клуб, но остается профессионалом и продолжает тренироваться со «Штутгартом». Оба клуба пока занимают твердую позицию по поводу этого трансфера.
Действующий контракт игрока со «Штутгартом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 30 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.
Новости