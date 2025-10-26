«Штутгарт» обыграл «Майнц» и одержал пятую победу подряд в бундеслиге

«Штутгарт» на своем поле победил «Майнц» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев отличились Крис Фухрих и Дениз Ундав. Автором единственного гола гостей стал Надием Амири, который реализовал пенальти.

«Штутгарт» одержал пятую победу подряд в бундеслиге и с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Майнца» 4 балла и 16-я позиция.

Команды также сыграют друг с другом 29 октября в Кубке Германии.