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«Штутгарт» обыграл «Майнц»

00:26
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«Штутгарт» обыграл «Майнц» в матче 13-го тура чемпионата Германии. В первом тайме команды обменялись голами. В начале второй половины хорватский защитник Борна Соса забил победный мяч.

«Штутгарт» поднялся на 13-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Майнс» опустился на 9-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
26 нояб, 22:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
Майнц
Голы
Ито, 21 (1:0), Хак, 38 (1:1), Соса, 51 (2:1)
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Каразор Соса Ито Эндо Ферстер (Нарти, 63 ) Мангаля (Климовиц, 63 ) Массимо (Вамангитука, 85 ) Мармуш (Штенцель, 82 )
Майнц
Центнер Мартин Ниакате Видмер Немет (Штах, 75) Хак Боэтиус Ли Джэ Сон Баррейро (Штегер, 75) Онисиво (Ингвартсен, 75) Буркардт (Солои, 75)
Предупреждения
Мангаля 36, Соса 90  -  Мартин 8, Боэтиус 90
Судьи
Йелленбек

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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