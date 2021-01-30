«Штутгарт» прервал неудачную серию, обыграв «Майнц»
«Штутгарт» обыграл «Майнц» в матче 19-го тура чемпионата Германии (2:0). Голы забили Саша Калайджич и Силас Вамангитука. «Штутгарт» прервал серию из трех игр без побед.
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19-й тур
«Штутгарт» — «Майнц» — 2:0 (0:0)
Голы: Калайджич, 55 (1:0). Вамангитука, 72 (2:0).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса (Массимо, 58), Мавропанос (Каразор, 84), Кастро (Ферстер, 26), Эндо, Мангаля, Калайджич, Гонсалес, Вамангитука (Кулибали, 84).
«Майнц»: Центнер, Белль (Солои, 74), Да Коста, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Штегер, 61), Кор, Куэйсон (Буркардт, 27), Фернандес (Озтунали, 62), Онисиво (Боэтиус, 75).
Предупреждения: Ниакате, 21. Ферстер, 32. Белль, 43. Онисиво, 45+1. Кор, 81.
Судья: Вилленборг.
29 января. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
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