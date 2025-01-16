«Штутгарт» одержал победу над «Лейпцигом»
«Штутгарт» переиграл «Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.
Нападающий Беньямин Шешко на 10-й минуте вывел гостей вперед Хозяева отыгрались только второй половине. На 50-й минуте Якоб Бруун Ларсен сравнял счет, а спустя 10 минут Ник Вольтемаде забил победный мяч.
Гости доигрывали встречу вдевятером, так как Шешко и Лои Опенда получили по красной карточке в конце второго тайма.
«Штутгарт» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 4-й строчке — 30 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|13
|3
|1
|53-13
|42
|
2
|Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|
3
|Айнтрахт Ф
|17
|10
|3
|4
|40-24
|33
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|9
|3
|5
|29-24
|30
|
5
|Штутгарт
|17
|8
|5
|4
|32-26
|29
|
6
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|
8
|Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|17
|7
|4
|6
|32-29
|25
|
11
|Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|
12
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
13
|Унион Б
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|
14
|Ст-Паули
|17
|4
|2
|11
|12-21
|14
|
15
|Хайденхайм
|17
|4
|2
|11
|23-36
|14
|
16
|Хоффенхайм
|17
|3
|5
|9
|20-34
|14
|
17
|Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|
18
|Бохум
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|20:30
|
Хольштайн – Боруссия Д
|4 : 2
|14.01
|22:30
|
Байер – Майнц
|1 : 0
|14.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|4 : 1
|14.01
|22:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|5 : 1
|15.01
|20:30
|
Бохум – Ст-Паули
|1 : 0
|15.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|5 : 0
|15.01
|22:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|2 : 1
|15.01
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|0 : 2
|15.01
|22:30
|
Вердер – Хайденхайм
|3 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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