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Сегодня, 00:32

«Штутгарт» одержал победу над «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Якоб Бруун Ларсен забивает гол.
Фото AFP

«Штутгарт» переиграл «Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.

Нападающий Беньямин Шешко на 10-й минуте вывел гостей вперед Хозяева отыгрались только второй половине. На 50-й минуте Якоб Бруун Ларсен сравнял счет, а спустя 10 минут Ник Вольтемаде забил победный мяч.

Гости доигрывали встречу вдевятером, так как Шешко и Лои Опенда получили по красной карточке в конце второго тайма.

«Штутгарт» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 4-й строчке — 30 очков.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
15 янв, 22:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
РБ Лейпциг

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
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4
 РБ Лейпциг 17 9 3 5 29-24 30
5
 Штутгарт 17 8 5 4 32-26 29
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 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
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 Вольфсбург 17 8 3 6 38-29 27
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 Унион Б 17 4 5 8 14-23 17
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 Ст-Паули 17 4 2 11 12-21 14
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