«Лейпциг» с минимальным счетом победил «Штутгарт» и вышел на первое место в бундеслиге

«Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда на выезде в матче 14-го тура бундеслиги одолела «Штутгарт» со счетом 1:0.

«Лейпциг» набрал 31 очко и опередил «Баварию», у которой, правда, есть матч в запасе.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» — 0:1 (0:0)

Гол: Ольмо, 67.

Нереализованный пенальти: Форсберг, 22 (вратарь)

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Климовиц, 83), Антон, Штенцель (Мавропанос, 75), Соса, Кастро (Ферстер, 75), Эндо, Мангаля, Калайджич (Кулибали, 58), Гонсалес, Вамангитука.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 66), Забитцер, Форсберг (Серлот, 73), Ольмо, Айдара, Адамс (Клостерманн, 81).

Предупреждения: Штенцель, 21. Забитцер, 42. Соса, 49.

Судья: Дингерт (Германия).

2 января. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».