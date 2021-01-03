«Лейпциг» с минимальным счетом победил «Штутгарт» и вышел на первое место в бундеслиге
«Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда на выезде в матче 14-го тура бундеслиги одолела «Штутгарт» со счетом 1:0.
«Лейпциг» набрал 31 очко и опередил «Баварию», у которой, правда, есть матч в запасе.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» — 0:1 (0:0)
Гол: Ольмо, 67.
Нереализованный пенальти: Форсберг, 22 (вратарь)
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Климовиц, 83), Антон, Штенцель (Мавропанос, 75), Соса, Кастро (Ферстер, 75), Эндо, Мангаля, Калайджич (Кулибали, 58), Гонсалес, Вамангитука.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 66), Забитцер, Форсберг (Серлот, 73), Ольмо, Айдара, Адамс (Клостерманн, 81).
Предупреждения: Штенцель, 21. Забитцер, 42. Соса, 49.
Судья: Дингерт (Германия).
2 января. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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