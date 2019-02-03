"Штутгарт" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Германии (2:2). На 89-й минуте "автозаводцы" остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил нападающий Марио Гомес. После этого нападающий "Фрайбурга" Флориан Нидерлехнер забил гол, позволивший сравнять счет.

"Штутгарт" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. "Фрайбург" с 22 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур

"Штутгарт" - "Фрайбург" - 2:2 (0:1)

Голы: Хаберер, 4 (0:1). Инсуа, 75 (1:1). Дидави, 83 (2:1). Нидерлехнер, 90+4 (2:2).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 58), Эссвайн (Бек, 88), Цубер, Аскасибар, Донис (Гомес, 46), Гонсалес.

"Фрайбург": Шволов, Гульде (Шлоттербек, 38), Хайнц (Нидерлехнер, 84), Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Кох, Грифо, Хаберер, Петерсен, Хелер (Гондорф, 79).

Предупреждения: Донис, 25. Павар, 57. Озан Кабак, 62. Гомес, 85.

Удаление: Гомес, 89.

Судья: Айтекин.

03 февраля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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