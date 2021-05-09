«Штутгарт» хочет сохранить арендованного у «Арсенала» Мавропаноса
09:45
Спортивный директор «Штутгарта» Свен Мислинтат заявил о желании клуба сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Константиноса Мавропаноса.
«Мы в хороших отношениях с «Арсеналом». Хотим договориться о продлении аренды. Выкупить игрока сложно с учетом нынешней ситуации в нашем клубе», — приводит Kicker слова Мислинтата.
Мавропанос перешел в «Штутгарт» на правах аренды летом 2020 года. 23-летний грек провел за немецкую команду 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.kicker.de/kempf-lehnt-vfb-angebot-ab-die-zeichen-stehen-auf-trennung-804330/artikel
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю