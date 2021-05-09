«Штутгарт» хочет сохранить арендованного у «Арсенала» Мавропаноса

Спортивный директор «Штутгарта» Свен Мислинтат заявил о желании клуба сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Константиноса Мавропаноса.

«Мы в хороших отношениях с «Арсеналом». Хотим договориться о продлении аренды. Выкупить игрока сложно с учетом нынешней ситуации в нашем клубе», — приводит Kicker слова Мислинтата.

Мавропанос перешел в «Штутгарт» на правах аренды летом 2020 года. 23-летний грек провел за немецкую команду 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.