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«Штутгарт» хочет сохранить арендованного у «Арсенала» Мавропаноса

09:45
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Спортивный директор «Штутгарта» Свен Мислинтат заявил о желании клуба сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Константиноса Мавропаноса.

«Мы в хороших отношениях с «Арсеналом». Хотим договориться о продлении аренды. Выкупить игрока сложно с учетом нынешней ситуации в нашем клубе», — приводит Kicker слова Мислинтата.

Мавропанос перешел в «Штутгарт» на правах аренды летом 2020 года. 23-летний грек провел за немецкую команду 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/kempf-lehnt-vfb-angebot-ab-die-zeichen-stehen-auf-trennung-804330/artikel

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