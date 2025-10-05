Футбол
Сегодня, 18:24

«Штутгарт» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Сергей Ярошенко

«Штутгарт» на своем поле победил «Хайденхайм» в 6-м туре бундеслиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Билал Эль-Ханнус на 65-й минуте.

«Штутгарт» набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Хайденхайм» с 3 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
05 октября, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
1:0
Хайденхайм

Футбол
ФК Хайденхайм
ФК Штутгарт
Популярное видео
Кейн забил 11 голов в 6 стартовых турах и установил рекорд бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
5
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
6
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
7
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
8
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
9
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
10
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
11
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
12
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
13
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
14
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
15
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
16
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
17
 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 3
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 1 : 0
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

