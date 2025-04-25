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25 апреля, 23:31

«Штутгарт» уступил «Хайденхайму» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Штутгарт» на своем поле проиграл «Хайденхайму» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 0:1.

Единственный гол на 89-й минуте забил Матиас Хонзак.

«Штутгарт» (41 очко) остается на 11-м месте в бундеслиге. «Хайденхайм» (25) прервал серию из трех поражений кряду и идет 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
25 апреля, 21:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
0:1
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Штутгарт
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2
 Байер 30 18 10 2 64-35 64
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Боруссия Д 30 13 6 11 57-47 45
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 30 13 5 12 48-46 44
10
 Аугсбург 30 11 10 9 33-40 43
11
 Штутгарт 31 11 8 12 56-51 41
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
16
 Хайденхайм 31 7 4 20 33-60 25
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
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Штутгарт – Хайденхайм
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