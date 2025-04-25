«Штутгарт» уступил «Хайденхайму» в бундеслиге

«Штутгарт» на своем поле проиграл «Хайденхайму» в матче 31-го тура немецкой бундеслиги — 0:1.

Единственный гол на 89-й минуте забил Матиас Хонзак.

«Штутгарт» (41 очко) остается на 11-м месте в бундеслиге. «Хайденхайм» (25) прервал серию из трех поражений кряду и идет 16-м в турнирной таблице.