«Вердер» и «Штутгарт» пробились в 1/8 финала Кубка Германии
В матче 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» (1:0). «Вердер» победил «Ганновер» (3:0).
Кубок Германии
1/16 финала
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 1:0 (1:0)
Гол: Калайджич, 15.
«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Антон, Штенцель, Кастро (Соса, 61), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов, 46), Климовиц (Дидави, 73), Калайджич, Гонсалес (Ферстер, 61).
«Фрайбург»: Упхофф, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо (Темпельман, 76), Сантамария (Петерсен, 76), Чон У Ен (Квон Чхан Хун, 54), Хелер (Демирович, 54).
Предупреждения: Штенцель, 44. Грифо, 44. Климовиц, 55.
Судья: Брих.
23 декабря. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Ганновер» — «Вердер» — 0:3 (0:2)
Голы: Гебре Селассие, 29 (0:1). Саджент, 32 (0:2). Мбом, 60 (0:3).
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Агу, 46), Эггештайн, Шмид (Эррас, 74), Мбом (Груев, 87), Саджент (Вольтемаде, 87), Чонг (Динкчи, 74).
Предупреждения: Чонг, 58. Гросс, 71.
Судья: Грефе.
23 декабря. Ганновер. Стадион «ХДИ-Арена».
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