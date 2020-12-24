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«Вердер» и «Штутгарт» пробились в 1/8 финала Кубка Германии

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В матче 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» (1:0). «Вердер» победил «Ганновер» (3:0).

Кубок Германии

1/16 финала

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Калайджич, 15.

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Антон, Штенцель, Кастро (Соса, 61), Эндо, Мангаля, Кулибали (Чурлинов, 46), Климовиц (Дидави, 73), Калайджич, Гонсалес (Ферстер, 61).

«Фрайбург»: Упхофф, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо (Темпельман, 76), Сантамария (Петерсен, 76), Чон У Ен (Квон Чхан Хун, 54), Хелер (Демирович, 54).

Предупреждения: Штенцель, 44. Грифо, 44. Климовиц, 55.

Судья: Брих.

23 декабря. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Ганновер» — «Вердер» — 0:3 (0:2)

Голы: Гебре Селассие, 29 (0:1). Саджент, 32 (0:2). Мбом, 60 (0:3).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Агу, 46), Эггештайн, Шмид (Эррас, 74), Мбом (Груев, 87), Саджент (Вольтемаде, 87), Чонг (Динкчи, 74).

Предупреждения: Чонг, 58. Гросс, 71.

Судья: Грефе.

23 декабря. Ганновер. Стадион «ХДИ-Арена».

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