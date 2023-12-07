«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
«Штутгарт» дома победил дортмундскую «Боруссию» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:0.
У «швабов» голы забивали Серу Гирасси и Силас Катомпа Мвумпа.
Дортмунды проиграли «Штутгарту» во втором матче в этом сезоне. 11 ноября команда Эдина Терзича уступила в игре 11-го тура бундеслиге со счетом 1:2.
«Штутгарт» вышел в четвертьфинал. Соперник клуба определится после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|
8
|Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|
9
|Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|
10
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
11
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|0 : 1
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|1 : 1
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|24.01
|22:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2
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