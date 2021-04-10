«Боруссия» их Дортмунда на выезде переиграла «Штутгарт»
«Штутгарт» принимал «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии. Гости одержали победу со счетом 3:2.
«Штутгарт» набрал в 28 матчах 39 очков и с этим показателем занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия», в активе которой 46 очков после 28 матчей, находится на 5-й позиции.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Штутгарт» — «Боруссия Д» — 2:3 (1:0)
Голы: Калайджич, 17 (1:0). Беллингем, 47 (1:1). Ройс, 52 (1:2). Дидави, 78 (2:2). Кнауфф, 80 (2:3).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Клемент, 86), Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 61), Каразор, Эндо, Ферстер (Томми, 68), Кулибали (Чурлинов, 86), Климовиц (Дидави, 61), Калайджич.
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Эмре Джан, 46), Аканджи, Морей (Пищек, 84), Ройс (Кнауфф, 67), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Дахуд, Рейна (Брандт, 80), Беллингем (Азар, 79), Холанн.
Предупреждения: Соса, 21. Ферстер, 28. Хуммельс, 31. Кемпф, 49. Антон, 82. Хитц, 90+2.
Судья: Шредер (Германия).
10 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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