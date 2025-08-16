«Штутгарт» и «Бавария» сыграют в Суперкубке Германии 16 августа

«Штутгарт» и «Бавария» сыграют в Суперкубке Германии в субботу, 16 августа. Начало матча на «МХП-Арене» в Штутгарте (Германия) — в 21.30 по московскому времени.

Суперкубок Германии. .

16 августа, 21:30. MHPArena (Штутгарт)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Штутгарт» — «Бавария» можно в нашем матч-центре.

Трансляция Суперкубка Германии в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.

«Бавария» — чемпион Германии сезона-2024/25. «Штутгарт» — обладатель Кубка Германии-2024/25. Действующим обладателем трофея является «Байер».