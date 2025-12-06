«Бавария» всухую разгромила «Штутгарт», Кейн оформил хет-трик

«Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 5:0.

Харри Кейн оформил в этой игре хет-трик, выйдя на замену на 60-й минуте. Один из голов он забил с пенальти. Также у мюнхенцев отличились Конрад Лаймер и Йосип Станишич.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве — на 81-й минуте прямую красную карточку получил Лоренц Ассиньон за игру рукой.

«Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. У «Штутгарта» 22 очка и шестая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 13-й тур.

06 декабря 2025, 17:30. MHPArena (Штутгарт)