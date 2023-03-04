«Бавария» обыграла «Штутгарт» и вернулась на первое место в бундеслиге

«Бавария» обыграла «Штутгарт» на выезде в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У гостей забили Маттейс де Лигт и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, единственный гол хозяев на счету Хуана Хосе Переа.

Благодаря этой победе «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. У мюнхенцев 49 очков, как и у дортмундской «Боруссии». При этом «Бавария» находится выше благодаря дополнительным показателям.

«Штутгарт» занимает 15-е место с 19 очками.