«Бавария» обыграла «Штутгарт» и вернулась на первое место в бундеслиге
«Бавария» обыграла «Штутгарт» на выезде в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.
У гостей забили Маттейс де Лигт и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, единственный гол хозяев на счету Хуана Хосе Переа.
Благодаря этой победе «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. У мюнхенцев 49 очков, как и у дортмундской «Боруссии». При этом «Бавария» находится выше благодаря дополнительным показателям.
«Штутгарт» занимает 15-е место с 19 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
8
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
9
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
10
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|
18
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 0
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|0 : 2
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|1 : 0
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|0 : 0
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|1 : 2
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|- : -
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|21
|1
|3
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