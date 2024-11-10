«Айнтрахт» удержал победу над «Штутгартом», пропустив два мяча в концовке

«Айнтрахт» на выезде обыграл «Штутгарт» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Гости вели со счетом 3:0 к 62-й минуте, отличились Юго Экитике (45-я минута), Натаниэль Браун (56-я) и Омар Мармуш (62-я),

Хозяева едва не сумели уйти от поражения в концовке встречи. На 86-й минуте забил Джоша Вагноман, а четыре минуты спустя — Ник Вольтемаде. На 90+7-й минуте ничью «Штутгарту» мог принести Крис Фюрих, но его гол отменили из-за положения вне игры.

«Айнтрахт» (20 очков) занимает третье место в бундеслиге. «Штутгарт» (13) идет 11-м в турнирной таблице.