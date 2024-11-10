«Айнтрахт» удержал победу над «Штутгартом», пропустив два мяча в концовке
«Айнтрахт» на выезде обыграл «Штутгарт» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.
Гости вели со счетом 3:0 к 62-й минуте, отличились Юго Экитике (45-я минута), Натаниэль Браун (56-я) и Омар Мармуш (62-я),
Хозяева едва не сумели уйти от поражения в концовке встречи. На 86-й минуте забил Джоша Вагноман, а четыре минуты спустя — Ник Вольтемаде. На 90+7-й минуте ничью «Штутгарту» мог принести Крис Фюрих, но его гол отменили из-за положения вне игры.
«Айнтрахт» (20 очков) занимает третье место в бундеслиге. «Штутгарт» (13) идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|33-7
|26
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|6
|3
|1
|15-5
|21
|
3
|Айнтрахт Ф
|9
|5
|2
|2
|23-14
|17
|
4
|Байер
|10
|4
|5
|1
|21-16
|17
|
5
|Фрайбург
|10
|5
|2
|3
|13-11
|17
|
6
|Унион Б
|10
|4
|4
|2
|9-8
|16
|
7
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
9
|Боруссия М
|10
|4
|2
|4
|15-14
|14
|
10
|Штутгарт
|9
|3
|4
|2
|17-16
|13
|
11
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
12
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|13-20
|12
|
13
|Хайденхайм
|9
|3
|1
|5
|12-12
|10
|
14
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|16-17
|9
|
15
|Хоффенхайм
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|10
|0
|2
|8
|10-30
|2
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|22:30
|
Унион Б – Фрайбург
|0 : 0
|9.11
|17:30
|
Бохум – Байер
|1 : 1
|9.11
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 1
|9.11
|17:30
|
Ст-Паули – Бавария
|0 : 1
|9.11
|17:30
|
Вердер – Хольштайн
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|0 : 0
|10.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 0
|10.11
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|10.11
|21:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|8
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|8
|1
|2
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
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