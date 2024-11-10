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Сегодня, 21:30

«Айнтрахт» удержал победу над «Штутгартом», пропустив два мяча в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Айнтрахт» на выезде обыграл «Штутгарт» в матче 10-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Гости вели со счетом 3:0 к 62-й минуте, отличились Юго Экитике (45-я минута), Натаниэль Браун (56-я) и Омар Мармуш (62-я),

Хозяева едва не сумели уйти от поражения в концовке встречи. На 86-й минуте забил Джоша Вагноман, а четыре минуты спустя — Ник Вольтемаде. На 90+7-й минуте ничью «Штутгарту» мог принести Крис Фюрих, но его гол отменили из-за положения вне игры.

«Айнтрахт» (20 очков) занимает третье место в бундеслиге. «Штутгарт» (13) идет 11-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
10 нояб, 19:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:3
Айнтрахт

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Штутгарт
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«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 9 5 2 2 23-14 17
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10
 Штутгарт 9 3 4 2 17-16 13
11
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
12
 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
13
 Хайденхайм 9 3 1 5 12-12 10
14
 Вольфсбург 9 2 3 4 16-17 9
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
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8.11 22:30
Унион Б – Фрайбург
 0 : 0
9.11 17:30
Бохум – Байер
 1 : 1
9.11 17:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 1
9.11 17:30
Ст-Паули – Бавария
 0 : 1
9.11 17:30
Вердер – Хольштайн
 2 : 1
9.11 20:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 0 : 0
10.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 0
10.11 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
10.11 21:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 10
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 8 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 8 1 2
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
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