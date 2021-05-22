«Арминия» обыграла «Штутгарт» и спаслась от вылета из бундеслиги

«Арминия» в гостях победила «Штутгарт» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Фабиан Клос с пенальти и Рицу Доан. Эта победа позволила «Арминии» спастись от вылета из бундеслиги.

В параллельном матче «Кельн» обыграл «Шальке-04» со счетом 1:0. Еще в одной встрече «Вердер» дома уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха — 2:4.

«Кельн» набрал 34 очка и поднялся на 16-е место, опередив «Вердер». «Кельн» сыграет в переходных матчах, а клуб из Бремена напрямую вылетает в бундеслигу 2.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

34-й тур

«Штутгарт» — «Арминия» — 0:2 (0:0)

Голы: Клос, 66 — с пенальти (0:1). Доан, 72 (0:2).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Каминьски, 79), Антон, Штенцель, Соса, Каразор, Кастро (Эль-Гаддиуи, 79), Клемент (Дидави, 59), Ферстер (Аамада, 59), Массимо (Чурлинов, 73), Калайджич.

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Де Медина, 56), Нильссон, Пипер, Майер, Притль, Окугава (ван дер Хорн, 88), Клос (Кунце, 88), Фоглзаммер (Шипплок, 80), Доан (Гебауэр, 88).

Предупреждение: Аамада, 65.

Судья: Штилер (Германия).

22 мая. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».