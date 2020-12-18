Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Штиндль продлил контракт с «Боруссией» М до 2023 года

18:50
Теги:

Капитан менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает официальный сайт команды.

32-летний полузащитник играет в «Боруссии» с 2015 года, когда перешел из «Ганновера».

В нынешнем сезоне бундеслиги Штиндль провел 12 матчей, в которых забил 7 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир