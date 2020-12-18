Штиндль продлил контракт с «Боруссией» М до 2023 года
18:50
Капитан менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает официальный сайт команды.
32-летний полузащитник играет в «Боруссии» с 2015 года, когда перешел из «Ганновера».
В нынешнем сезоне бундеслиги Штиндль провел 12 матчей, в которых забил 7 матчей и отдал 2 результативные передачи.
O captain, my captain ??@stindl28 has signed a contract extension with the Foals until 2023 ??#DieFohlen pic.twitter.com/F4oTn48vup— Gladbach (@borussia_en) December 18, 2020
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