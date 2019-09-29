Штеффен Баумгарт: «Независимо от результата «Падерборн» показал великолепную игру»

Главный тренер «Падерборна» Штеффен Баумгарт после поражения от «Баварии» в 6-м туре чемпионата Германии (2:3) отметил, что команде удалось многое из задуманного реализовать.

— Считаю, что многое из того, что мы планировали, нам удалось реализовать, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Баумгарта. — Парни сыграли хорошо, но этого оказалось недостаточно. В итоге нам не хватило мелочей. Но на первом плане стоит то, как мы играли. Независимо от результата команда показала великолепную игру. Мы ведь играли не просто против какой-то команды. В итоге мы пропустили слишком много голов, но у нас была игра, поэтому мы должны продолжать в том же духе.