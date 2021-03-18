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Шмайхель заявил, что хочет увидеть Клоппа главным тренером «Баварии»

17:37
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Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмайхель поделился мнением о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог бы возглавить «Баварию» в будущем.

«Давайте подумаем вот о каком сценарии. Допустим, что Ханс-Дитер Флик уйдет в сборную Германии, а это не факт. Тогда «Баварии» нужен будет новый тренер, а Юргену Клоппу уже предлагали это место. Это же топ-должность! И эта топ-должность — в родной стране.

Говорят, что он не уйдет из «Ливерпуля» ради сборной Германии. Но, может, он сделает это ради «Баварии»?» — цитирует Шмайхеля Pundit Arena.

Ранее Клопп исключил возможность перехода в сборную Германии после заявления Йоахима Лева о том, что он покинет команду летом 2021 года.

Клопп тренировал в Германии «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».

С 8 октября 2015 года 53-летний специалист тренирует «Ливерпуль».

Дополнительная информация:

https://punditarena.com/football/darraghmurphy/jamie-carragher-peter-schmeichel-jurgen-klopp-scenario/

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