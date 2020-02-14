Шельбред летом покинет «Герту»

Полузащитник «Герты» Пер Сильян Шельбред, чей контракт с берлинским клубом истекает 30 июня этого года, вернется в свой родной клуб — «Русенборг», с которым четырежды становился чемпионом Норвегии, сообщает Sport1.de.

32-летний уроженец Тронхейма был приобретен «Гертой» в сентябре 2014 года у «Гамбурга» за 1,3 миллиона евро. Перед этим он отыграл сезон за берлинский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне Шельбред провел 15 матчей в бундеслиге и 1 — в Кубке Германии.