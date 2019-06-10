"Шальке" взял в аренду защитника "Эвертона"

Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.

– Для меня это прекрасная возможность приехать в новую страну и показать свои навыки на большой сцене, – цитирует Кенни пресс-служба клуба.

"Шальке" – это клуб с впечатляющей историей и фантастическими фанатами. Я счастлив быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать играть.