"Шальке" взял в аренду защитника "Эвертона"

Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.
– Для меня это прекрасная возможность приехать в новую страну и показать свои навыки на большой сцене, – цитирует Кенни пресс-служба клуба.
"Шальке" – это клуб с впечатляющей историей и фантастическими фанатами. Я счастлив быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать играть.
Der #S04 leiht Jonjoe #Kenny für die Saison 2019/2020 von @everton aus. Zur Meldung ➡️ https://t.co/cQF4YjwsBj pic.twitter.com/iNW1v2ZfXr— FC Schalke 04 (@s04) 10 июня 2019 г.
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