«Шальке» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, обыграв «Герту»

«Шальке» переиграл «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии (3:2). Победный гол в дополнительное время забил Бенито Раман.

Кубок Германии

1/8 финала

«Шальке-04» — «Герта» — 3:2 д.в. (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Кепке, 12 (0:1). Пентек, 39 (0:2). Калиджури, 76 (1:2). Харит, 82 (2:2). Раман, 115 (3:2).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Тодибо (Озан Кабак, 46), Калиджури (Миранда, 90), Грегорич, Маскарель, Шепф, Харит, Бужеллаб (Раман, 60), Кутуджу (Маккенни, 60).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт (Миттельштедт, 69), Штарк, Торунарига, Шельбред, Вольф (Клюнтер, 90+1), Аскасибар, Майер (Дилросюн, 105), Пентек, Кепке (Лукебакио, 77).

Предупреждения: Харит, 65. Раман, 80. Торунарига, 85. Шельбред, 103. Миранда, 105+2. Очипка, 111.

Удаление: Торунарига, 100.

Судья: Осмерс.

4 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».