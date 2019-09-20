«Шальке» вырвал победу у «Майнца» на 89-й минуте

«Шальке» обыграл «Майнц» в пятом туре чемпионата Германии — 2:1. Победный мяч гельзенкирхенцы провели на 89-й минуте. «Шальке» вышел на второе место в таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

«Шальке» — «Майнц» — 2:1 (1:0)

Голы: Сердар, 36 (1:0). Онисиво, 74 (1:1). Харит, 89 (2:1).

«Шальке»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель, Сердар (Ут, 60), Харит, Маккенни (Настасич, 76), Бургшталлер (Кутуджу, 81).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Максим, 58), Куэйсон, Фернандес, Кунде (Баку, 59), Солои (Онисиво, 71), Боэтиус.

Предупреждения: Маккенни, 47. Брозински, 65.

Судья: Шлагер.

20 сентября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».