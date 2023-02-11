«Шальке» и «Вольфсбург» сыграли вничью. Арнольд не реализовал пенальти

«Шальке» и «Вольфсбург» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Германии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

На 9-й минуте встречи полузащитник гостей Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти. В начале второй половины экс-игрок «Спартака» Алекс Крал забил за гельзенкирхенцев, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Вольфсбург» с 30 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» — последний (12 очков).