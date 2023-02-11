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«Шальке» и «Вольфсбург» сыграли вничью. Арнольд не реализовал пенальти

«Шальке» и «Вольфсбург» сыграли вничью
Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Шальке» — «Вольфсбург» — 0:0.
Фото Global Look Press

«Шальке» и «Вольфсбург» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Германии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

На 9-й минуте встречи полузащитник гостей Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти. В начале второй половины экс-игрок «Спартака» Алекс Крал забил за гельзенкирхенцев, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Вольфсбург» с 30 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» — последний (12 очков).

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
10 февр, 22:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
0:0
Вольфсбург
Алекс Крал
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Шальке
0
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 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
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 Байер 19 7 3 9 30-31 24
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 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
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 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
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 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
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 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
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 Герта 19 3 5 11 20-35 14
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 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 0 : 0
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
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 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
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Кельн – Айнтрахт Ф
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Бавария

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