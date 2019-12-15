«Шальке» в меньшинстве удержал победу в матче против «Айнтрахта»

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Шальке» с минимальным счетом на свое поле победил «Айнтрахт» — 1:0. Клуб из Гельзенкирхена с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления Александра Нюбеля.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

15-й тур

«Шальке-04» — «Айнтрахт Ф» — 1:0 (0:0)

Гол: Раман, 53.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 77), Сердар, Харит (Шуберт, 69), Маккенни (Миранда, 13), Матондо.

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хинтереггер, Чэндлер, Туре (Дурм, 82), Н`Дика, Роде (Камада, 54), Костич, Торро, Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 70), Соу, Дост.

Предупреждения: Роде, 33. Харит, 50. Костич, 57. Торро, 62. Н`Дика, 90+2.

Удаление: Нюбель, 66.

Судья: Цвайер (Германия).

15 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

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