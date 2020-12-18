«Шальке» уволил главного тренера Баума, и.о стал Стевенс

«Шальке» на официальном сайте сообщил, что клуб вынужден уволить главного тренера Мануэля Баума. Официальная причина — неудовлетворительные результаты клуба в нынешнем сезоне бундеслиги.

Исполняющим обязанности главного тренера гельзенкирхенцев стал голландец Хуб Стевенс, для которого это четвертая попытка у руля «Шальке».

В нынешнем сезоне бундеслиги «горняки» идут на последнем месте с 4 очками после 12 туров. Суммарно команда не побеждает в 28 матчах чемпионата Германии.