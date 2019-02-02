"Шальке" уступил на своем поле "Боруссии" из Менхенгладбаха

Футболисты "Шальке" проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:2, играя с 59-й минуты в меньшинстве.

Красную карточку в составе хозяев получил Александр Нюбель. Победу "Боруссии" принесли точные выстрелы Кристофа Крамера и Флориан Нойхаус.

Благодаря этой победе, "Боруссия" набрала 42 очка и сравнялась с идущей на втором месте "Баварией".

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20-й тур

"Шальке-04" - "Боруссия М" - 0:2 (0:0)

Голы: Крамер, 85 (0:1). Нойхаус, 90+1 (0:2).

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Коноплянка (Ферманн, 61), Руди (Матондо, 75), Калиджури, Очипка, Бенталеб, Сердар, Маккенни, Ут.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи, Штробль (Крамер, 68), Хофманн (Херрманн, 83), Закария (Нойхаус, 78), Штиндль, Азар, Плеа.

Предупреждения: Гинтер, 39. Штробль, 40. Бенталеб, 72.

Удаление: Нюбель, 59.

Судья: Фриц.

2 февраля. Гельзенкирхен. Стадион Фельтинс-Арена.