«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном» и поднялся на пятое место

«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 1:1.

В составе клуба из Гельзенкирхена забил Ахмед Кутуджу, за «Падерборн» — Клаус Гьясула. Кобальтовые набрали 35 очков и поднялись на пятую строчку.

В других матчах дня «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм» (1:0), «Вольфсбург» и «Фортуна» сыграли вничью (1:1), «Унион» переиграл «Вердер» (2:0), а «Герта» уступила «Майнцу» (1:3).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:0 (1:0)

Гол: Вальдшмидт, 40 — с пенальти.

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кох (Гульде, 28), Хефлер, Шмид, Абраши, Квон Чхан Хун (Грифо, 83), Петерсен, Вальдшмидт (Хаберер, 73), Хелер.

«Хоффенхайм»: Пентке, Бичакчич, Хюбнер, Пош (Бебу, 60), Руди (Брун Ларсен, 82), Кадержабек, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Даббур, Сков (Байер, 88).

Предупреждения: Хелер, 39. Даббур, 39. Руди, 66. Хефлер, 77. Хюбнер, 80. Абраши, 90+2.

Судья: Яблонски (Германия).

8 февраля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион»

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Вольфсбург» — «Фортуна Д» — 1:1 (0:1)

Голы: Циммерманн, 13 (0:1). Штеффен, 50 (1:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Руссийон, Виллиам (Мбабу, 27), Понграчич, Гилавоги, Мехмеди, Арнольд, Штеффен (Жуан Виктор, 74), Шлагер, Гинчек (Вегхорст, 46).

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан (Йергенсен, 40), Моралес, Бериша, Штегер, Томми (Пледль, 74), Текпетей (Ампома, 61), Хеннингс.

Предупреждение: Хоффманн, 79.

Удаление: Понграчич, 48.

Судья: Штилер (Германия).

8 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Вердер» — «Унион Б» — 0:2 (0:0)

Голы: Бюльтер, 52 (0:1). Бюльтер, 72 (0:2).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Бартельс, 69), Мойсандер, Фогт, Фридль, Классен, Биттенкурт, М.Эггештайн, Зельке (Саджент, 69), Осако (Писарро, 77), Рашица.

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Хюбнер, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 64), Юнус Малли (Ингвартсен, 64), Андрих, Андерссон, Бюльтер (Рюерсон, 89).

Предупреждения: Зельке, 16. Емер Топрак, 30. Фогт, 30. Триммель, 67. Фридль, 80. Премель, 80. Андерссон, 86.

Судья: Шлагер (Германия).

8 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Шальке-04» — «Падерборн» — 1:1 (0:0)

Голы: Кутуджу, 63 (1:0). Гьясула, 81 (1:1).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Озан Кабак (Тодибо, 37), Беккер (Бужеллаб, 82), Грегорич (Кутуджу, 56), Маскарель, Шепф, Раман, Харит, Маккенни.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Антви-Аджей, Сабири (Гьясула, 11), Прегер (Ястржембски, 90+1), Василиадис, Цолински (Србени, 70), Мамба.

Предупреждения: Настасич, 53. Маскарель, 72. Мамба, 72. Янс, 84. Цингерле, 90+1.

Судья: Брих (Германия).

8 февраля. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Герта» — «Майнц» — 1:3 (0:1)

Голы: Куэйсон, 17 (0:1). Куэйсон, 82 (0:2). Боята, 84 (1:2). Куэйсон, 90+4 — с пенальти (1:3).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Штарк (Дилросюн, 46), Миттельштедт, Торунарига, Груич (Лукебакио, 46), Вольф, Аскасибар, Майер, Пентек, Кепке (Ибишевич, 72).

«Майнц»: Центнер, Брозински (Кариколь, 66), Брума, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Кунде, 76), Куэйсон, Озтунали, Баку, Баррейро, Солои (Онисиво, 81).

Предупреждения: Аскасибар, 36. Латца, 69. Вольф, 70. Боята, 90+2.

Удаление: Вольф, 88.

Судья: Петерсен (Германия).

8 февраля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».