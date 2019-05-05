"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена".
"Шальке" с 31 очком располагается на 15-м месте турнирной таблицы бундеслиги. "Аугсбург" с 32 баллами занимает 13-ю строчку.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
32-й тур
"Шальке-04" – "Аугсбург" – 0:0
"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Руди (Бужеллаб, 73), Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Маккенни, Эмболо, Кутуджу (Матондо, 61).
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Гауэлеув, Макс, Байер, Ку Джа Чхоль (Моравек, 67), Шмид, Грегорич (Тайгль, 83), Хедира, Хан, Шибер (Рихтер, 57).
Предупреждение: Сердар, 43.
Судья: Грефе (Германия).
5 мая. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
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