«Шальке» дома обыграл «Штутгарт»

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«Шальке» одержал победу над «Штутгартом» в домашнем матче 22-го тура бундеслиги — 2:1.

За хозяев отличились Доминик Дрекслер и Мариус Бюльтер.

В составе «Штутгарта» забил Борна Соса.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 16 очков за 22 матча.

«Штутгарт» располагается на 15-м месте с 19 очками за 22 игры.