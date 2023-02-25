Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 22:25

«Шальке» дома обыграл «Штутгарт»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Шальке» одержал победу над «Штутгартом» в домашнем матче 22-го тура бундеслиги — 2:1.

За хозяев отличились Доминик Дрекслер и Мариус Бюльтер.

В составе «Штутгарта» забил Борна Соса.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 16 очков за 22 матча.

«Штутгарт» располагается на 15-м месте с 19 очками за 22 игры.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
25 февр, 20:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
2:1
Штутгарт

Футбол
ФК Шальке
ФК Штутгарт
Бундеслига
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Хоффенхайм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
9
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
10
 Байер 21 8 3 10 35-35 27
11
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
15
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
16
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
17
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
18
 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 2
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 2 : 0
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 0 : 1
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 2 : 1
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 3 : 0
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости