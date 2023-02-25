«Шальке» дома обыграл «Штутгарт»
«Шальке» одержал победу над «Штутгартом» в домашнем матче 22-го тура бундеслиги — 2:1.
За хозяев отличились Доминик Дрекслер и Мариус Бюльтер.
В составе «Штутгарта» забил Борна Соса.
«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 16 очков за 22 матча.
«Штутгарт» располагается на 15-м месте с 19 очками за 22 игры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
2
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
3
|Унион Б
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|
4
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
9
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
10
|Байер
|21
|8
|3
|10
|35-35
|27
|
11
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
15
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
16
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
17
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|4 : 0
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 2
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|2 : 0
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|0 : 1
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|3 : 0
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
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