«Шальке» проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:4

«Лейпциг» на своем поле одержал разгромную победу над «Шальке» (4:0) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев голы забили Джан Боздоган, Анхелиньо, Вилли Орбан и Марсель Хальстенберг.

«Лейпциг» с 7 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» — 18-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«РБ Лейпциг» — «Шальке» — 4:0 (3:0)

Голы: Боздоган, 31 — в свои ворота (1:0). Анхелиньо, 35 (2:0). Орбан, 45+2 (3:0). Хальстенберг, 80 — с пенальти (4:0).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Клостерманн, 72), Мукьеле, Анхелиньо (Самарджич, 83), Кампль (Хенрикс, 76), Форсберг (Серлот, 72), Нкунку, Ольмо (Восц, 83), Айдара.

«Шальке»: Ферманн (Реннов, 46), Очипка, Настасич, Сане, Стамбули, Маскарель, Бенталеб, Шепф, Сердар (Боздоган, 22), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Ибишевич, 46).

Предупреждения: Сане, 64. Настасич, 79. Серлот, 83. Ибишевич, 90+1.

Судья: Бадштюбнер (Германия).

3 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».