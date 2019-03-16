"Шальке" проиграл "Лейпцигу" и потерпел четвертое поражение в чемпионате Германии подряд

"Лейпциг" переиграл "Шальке" в матче 26-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол встречи забил Тимо Вернер.

"Лейпциг" набрал 49 очков и находится на 3-й строчке чемпионата Германии. "Шальке" с 23 очками упал на 15-е место.

В другом матче дня "Штутгарт" и "Хоффенхайм" сыграли вничью - 1:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Шальке-04" - "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:1)

Гол: Вернер, 14.

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 60), Очипка, Стамбули, Сердар (Скрцибски, 86), Маккенни, Ут (Бургшталлер, 73), Эмболо.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Айдара, 77), Забитцер, Форсберг (Ляймер, 67), Адамс, Поульсен, Вернер (Мукьеле, 88).

Предупреждения: Хальстенберг, 52. Очипка, 89.

Судья: Винкманн (Германия).

16 марта. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" - 1:1 (0:1)

Голы: Крамарич, 42 (0:1). Цубер, 66 (1:1).



"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн (Дидави, 77), Цубер (Гентнер, 86), Аскасибар, Гомес (Гонсалес, 54).



"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Биттенкурт, 85), Пош, Демирбай (Нелсон, 85), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Жоэлинтон (Солои, 63).

Предупреждения: Кастро, 45. Жоэлинтон, 59. Цубер, 68. Аскасибар, 69. Озан Кабак, 75. Шульц, 79.

Судья: Цвайер (Германия).

16 марта. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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