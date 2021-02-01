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«Шальке» продлил контракт с 19-летним американцем

16:49
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«Шальке» в своих социальных сетях в понедельник, 1 февраля, объявил о продлении контракта с американским нападающим Мэттью Хоппе.

19-летний футболист подписал контракт с клубом из Гельзенкирхена до 2023 года.

Американец дебютировал за «Шальке» в ноябре 2020-го. В матче 15-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма» (4:0) Хоппе сделал хет-трик. Всего на счету 19-летнего форварда 5 мячей в 9 матчах чемпионата Германии.

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