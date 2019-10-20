«Шальке» потерпел второе поражение в чемпионате Германии

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле принимал «Шальке». Хозяева одержали побед со счету 2:0.

«Шальке» потерпел второе поражение в сезоне и занимает седьмое место в турнирной таблице с 14-ю очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«Хоффенхайм» — «Шальке-04» — 2:0 (0:0)

Голы: Крамарич, 71 (1:0). Бебу, 85 (2:0).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Хюбнер, Пош (Бичакчич, 76), Руди, Кадержабек, Гайгер (Бебу, 46), Крамарич, Адамян (Рупп, 62), Сков.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Озан Кабак, 86), Калиджури (Кутуджу, 78), Стамбули, Маскарель, Шепф, Харит, Матондо (Ут, 57), Бургшталлер.

Предупреждения: Гайгер, 37. Пош, 68. Харит, 80. Сане, 83.

Судья: Хартманн (Германия).

20 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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