"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Михайловича

"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Синишу Михайловича, у которого обнаружили лейкемию. Недавно специалист прошел первый курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что 50-летний тренер "Болоньи" созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал про свое заболевание. Покидать свой пост Михайлович не собирается.

– Все в "Шальке" хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.