08:10 | Футбол — Германия

"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Михайловича

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"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Синишу Михайловича, у которого обнаружили лейкемию. Недавно специалист прошел первый курс химиотерапии.

Ранее сообщалось, что  50-летний тренер "Болоньи" созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал про свое заболевание. Покидать свой пост Михайлович не собирается.

Все в "Шальке" хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

   

 

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