"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Михайловича

"Шальке" поддержал главного тренера "Болоньи" Синишу Михайловича, у которого обнаружили лейкемию. Недавно специалист прошел первый курс химиотерапии.
Ранее сообщалось, что 50-летний тренер "Болоньи" созвал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал про свое заболевание. Покидать свой пост Михайлович не собирается.
– Все в "Шальке" хотели бы пожелать тренеру Синише Михайловичу скорейшего выздоровления и всего наилучшего в борьбе с лейкемией, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Everyone at #S04 would like to wish @BolognaFC1909en coach Siniša Mihajlović all the very best in his fight against leukaemia. 🙏 pic.twitter.com/wTtofmbI9Z– FC Schalke 04 (@s04_en) 29 июля 2019 г.
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