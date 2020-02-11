«Шальке» оштрафован на 50 тысяч евро за проявление расизма

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал «Шальке» на 50 тысяч евро за инцидент в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Герты» (3:2 д.в.), информирует сайт DFB. Встреча прошла 4 февраля в Гельзенкирхене.

Защитник гостей Джордан Торунарига подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны болельщиков на 85-й минуте матча. На 100-й минуте встречи он заработал удаление.

Ранее «Шальке» выстурпил с заявлением о политике нулевой толерантности к проявлениям расизма и начал расследование инцидента.