"Шальке" обыграл "Ганновер" благодаря голу Сердара

"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии (1:0). Единственный гол забил хавбек Суат Сердар.

"Шальке" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

"Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1)

Гол: Сердар, 39.

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт.

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90).

Предупреждения: Брума, 20. Вейдандт, 90+3.

Судья: Яблонски.

31 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

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