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Сегодня, 17:26

«Шальке» объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Шальке» объявил об уходе спортивного директора клуба Рувена Шредера.

Как информирует пресс-служба, Шредер сообщил совету директоров о своем желании покинуть клуб по личным причинам до истечения срока действия контракта.

47-летний специалист работал спортивным директором немецкой команды с 1 июня 2021 года.

Отметим, что 20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку.

Команда из Гельзенкирхена проиграла в 5 последних официальных матчах, вылетела из Кубка Германии и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 10 играх.

Источник: https://schalke04.de/personal/rouven-schroeder-verlaesst-fc-schalke-04/index.html

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Основные источники исследования

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19%

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Ф2(0)

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2.13

П1

11%

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

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24%

2.65

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21%

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
8
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
9
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
10
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
11
 Вердер 11 4 3 4 20-18 15
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 11 2 5 4 14-16 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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28.10 21:30
Вердер – Герта
 - : -
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
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 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
Никлас Фюллкруг

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Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
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Боруссия М

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Мергим Бериша

Мергим Бериша

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