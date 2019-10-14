«Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско. Тренер возглавил «Спартак»
Пресс-служба «Шальке» сообщает, что немецкий клуб расторг контракт с Доменико Тедеско. Соглашение с 34-летним немецко-итальянским специалистом действовало до 30 июня 2022 года. Ранее стало известно, что Тедеско стал главным тренером «Спартака».
— Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в его новой работе в московском «Спартаке», — приводит слова спортивного директора «Шальке» Йохена Шнайдера пресс-служба немецкой команды.
Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го.
«Спартак» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
#Schalke l?st Vertrag mit Ex-Trainer #Tedesco auf. Viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe bei @fcsm_official, Domenico!— FC Schalke 04 (@s04) October 14, 2019
Alle Infos ? https://t.co/Ntx5QJVTDQ#S04 | #WirLebenDich | @Bundesliga_DE pic.twitter.com/Dfky9XeG4D
Тедеско в «Спартаке». Что об этом надо знать
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