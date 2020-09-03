«Шальке» объявил о подписании контракта с Ибишевичем

«Шальке» объявил о переходе в команду нападающего Ведада Ибишевича.

36-летний босниец подписал контракт с командой из Гельзенкирхена на сезон-2020/21. Игрок будет выступать под номером «11».

— «Шальке» — отличная команда, дважды думать не пришлось, — приводит пресс-служба гельзенкирхенцев слова Ибишевича. — Я серьезно мотивирован и настроен добиться с командой успеха.

Ранее Ибишевич выступал за «Герту», форвард покинул клуб по окончании сезона-2019/20 в связи с окончанием срока действия контракта. В минувшем сезоне босниец провел 27 матчей за берлинскую команду, на его счету 9 голов и 4 результативных передачи.