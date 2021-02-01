«Шальке» может подписать Мустафи из «Арсенала»
16:15
«Шальке» рассматривает вариант с арендой защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи, утверждает Sky Germany 1 февраля.
По информации источника, 28-летний Мустафи станет заменой Озану Кабаку, которого в ближайшее время намерен приобрести «Ливерпуль».
Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. С «канонирами» он дважды выиграл Кубок Англии. В нынешнем сезоне немец провел 9 матчей.
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