«Шальке» может подписать Мустафи из «Арсенала»

«Шальке» рассматривает вариант с арендой защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи, утверждает Sky Germany 1 февраля.

По информации источника, 28-летний Мустафи станет заменой Озану Кабаку, которого в ближайшее время намерен приобрести «Ливерпуль».

Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. С «канонирами» он дважды выиграл Кубок Англии. В нынешнем сезоне немец провел 9 матчей.