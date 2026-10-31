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Шальке — Лейпциг: счет и результаты матчей 8 тура Бундеслиги 31 октября 2026

Гол и передача Нусы принесли «Лейпцигу» победу над «Шальке»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

В обоих голах гостей поучаствовал Антонио Нуса. На 37-й минуте вингер сборной Норвегии открыл счет с пенальти, а на 78-й ассистировал Ромуло, который удвоил преимущество «Лейпцига».

С 15 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в Бундеслиге. «Шальке» (6 очков) до пяти матчей продлил серию без побед в чемпионате Германии и идет 16-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» — 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.
31 октября, 17:30. Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)
Шальке-04
0:2
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.
31 октября, 17:30. ВВК Арена (Аугсбург)
Аугсбург
1:2
Фрайбург

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ФК Лейпциг
ФК Шальке
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 7 5 2 0 25-6 17
2
 Боруссия Д 7 5 2 0 12-4 17
3
 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4
 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5
 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6
 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7
 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8
 Майнц 8 3 1 4 17-17 10
9
 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
10
 Штутгарт 8 3 0 5 14-15 9
11
 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
12
 Падерборн 8 2 3 3 6-9 9
13
 Гамбург 7 3 0 4 6-16 9
14
 Кельн 7 2 2 3 8-11 8
15
 Айнтрахт Ф 7 2 2 3 10-17 8
16
 Шальке 8 1 3 4 4-9 6
17
 Унион Б 7 1 3 3 6-18 6
18
 Боруссия М 8 1 1 6 11-22 4
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34 тур
30.10 22:30 Эльферсберг – Майнц 4 : 1
31.10 17:30 Аугсбург – Фрайбург 1 : 2
31.10 17:30 Боруссия М – Падерборн 0 : 0
31.10 17:30 Байер – Штутгарт 2 : 4
31.10 17:30 Шальке – РБ Лейпциг 0 : 2
31.10 17:30 Вердер – Хоффенхайм 2 : 0
31.10 20:30 Бавария – Боруссия Д - : -
1.11 17:30 Унион Б – Кельн - : -
1.11 19:30 Айнтрахт Ф – Гамбург - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 7
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 6
П
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 6
Антонио Нуса
Антонио Нуса

РБ Лейпциг

 6
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 5
И К Ж
Феликс Удуохай
Феликс Удуохай

Унион Б

 6 1 3
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Абдулай Джума Ба
Абдулай Джума Ба

Аугсбург

 3 1 0
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