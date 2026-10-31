Гол и передача Нусы принесли «Лейпцигу» победу над «Шальке»

«Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

В обоих голах гостей поучаствовал Антонио Нуса. На 37-й минуте вингер сборной Норвегии открыл счет с пенальти, а на 78-й ассистировал Ромуло, который удвоил преимущество «Лейпцига».

С 15 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в Бундеслиге. «Шальке» (6 очков) до пяти матчей продлил серию без побед в чемпионате Германии и идет 16-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» — 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.

31 октября, 17:30. Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.

31 октября, 17:30. ВВК Арена (Аугсбург)

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