Гол и передача Нусы принесли «Лейпцигу» победу над «Шальке»
«Лейпциг» на выезде обыграл «Шальке» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.
В обоих голах гостей поучаствовал Антонио Нуса. На 37-й минуте вингер сборной Норвегии открыл счет с пенальти, а на 78-й ассистировал Ромуло, который удвоил преимущество «Лейпцига».
С 15 очками «Лейпциг» занимает четвертое место в Бундеслиге. «Шальке» (6 очков) до пяти матчей продлил серию без побед в чемпионате Германии и идет 16-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» — 2:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|25-6
|17
|
2
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|12-4
|17
|
3
|Фрайбург
|8
|5
|1
|2
|18-10
|16
|
4
|РБ Лейпциг
|8
|5
|0
|3
|22-11
|15
|
5
|Вердер
|8
|4
|3
|1
|17-14
|15
|
6
|Байер
|8
|4
|1
|3
|18-16
|13
|
7
|Эльферсберг
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|
8
|Майнц
|8
|3
|1
|4
|17-17
|10
|
9
|Аугсбург
|8
|2
|3
|3
|18-15
|9
|
10
|Штутгарт
|8
|3
|0
|5
|14-15
|9
|
11
|Хоффенхайм
|8
|3
|0
|5
|14-16
|9
|
12
|Падерборн
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
13
|Гамбург
|7
|3
|0
|4
|6-16
|9
|
14
|Кельн
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|2
|3
|10-17
|8
|
16
|Шальке
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|
17
|Унион Б
|7
|1
|3
|3
|6-18
|6
|
18
|Боруссия М
|8
|1
|1
|6
|11-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|22:30
|Эльферсберг – Майнц
|4 : 1
|31.10
|17:30
|Аугсбург – Фрайбург
|1 : 2
|31.10
|17:30
|Боруссия М – Падерборн
|0 : 0
|31.10
|17:30
|Байер – Штутгарт
|2 : 4
|31.10
|17:30
|Шальке – РБ Лейпциг
|0 : 2
|31.10
|17:30
|Вердер – Хоффенхайм
|2 : 0
|31.10
|20:30
|Бавария – Боруссия Д
|- : -
|1.11
|17:30
|Унион Б – Кельн
|- : -
|1.11
|19:30
|Айнтрахт Ф – Гамбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Патрик Шик
Байер
|7
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Абдулай Джума Ба
Аугсбург
|3
|1
|0
Новости