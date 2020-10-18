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«Шальке» извинился за расистские оскорбления в адрес 15-летней звезды «Боруссии»

19:23
Юссуфа Мукоко. Фото Twitter
Юссуфа Мукоко. Фото Twitter
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«Шальке» принес извинения за поведение фанатов в матче юношеской лиги против «Боруссии» из Дортмунда. Во время игры команд до 19 лет болельщики гельзенкирхенцев допустили расистские оскорбления в адрес 15-летнего лидера соперников Юссуфы Мукоко.

«Вне зависимости от эмоций в дерби, мы осуждаем и выступаем против подобных оскорблений и примем необходимые меры», — говорится в заявлении «Шальке».

Нападающий сделал хет-трик в рурском дерби и принес «Боруссии» победу 3:2. Это его третий хет-трик в трех играх сезона в юношеской лиге. 20 ноября форварду исполнится 16 лет, и он сможет играть за первую команду.

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