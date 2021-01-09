«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 4:0. Для гельзенкирхенцев эта победа стала первой в сезоне. Клуб смог прервать 30-матчевую серию без побед в бундеслиге. Предыдущий раз «Шальке» побеждал почти год назад — 17 января 2020 года (2:0 с «Боруссией» из Менхенгладбаха).

«Шальке» остановился в шаге от антирекорда чемпионата Германии. С августа 1965 по май 1966 года берлинский клуб «Тасмания» не мог победить 31 игру подряд. Помимо этих двух случаев в бундеслиге ни разу не было безвыигрышной серии длиннее 21 игры.

Благодаря победе «Шальке» поднялся с последнего места в таблице на предпоследнее, обогнав на 1 очко «Майнц».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

«Шальке» — «Хоффенхайм» — 4:0 (1:0)

Голы: Хоппе, 42 (1:0). Хоппе, 57 (2:0). Хоппе, 63 (3:0). Харит, 79 (4:0).

«Шальке»: Ферманн, Настасич, Колашинац, Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Шепф (Раман, 68), Сердар, Харит (Кутуджу, 88), Ут (Очипка, 73), Хоппе (Тиав, 89).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Пош, Богард, Самассеку (Адамс Нуху, 61), Гачинович, Баумгартнер, Йон, Крамарич, Бельфодиль (Адамян, 61), Бебу.

Предупреждения: Богард, 13. Озан Кабак, 23. Крамарич, 42. Гачинович, 50. Баумгартнер, 52. Ут, 71.

Судья: Цвайер.

9 января. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».