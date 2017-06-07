14:35 7 июня | ФУТБОЛ — Германия

"Шальке" готов увеличить зарплату Горецке до 8 миллионов евро в год

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Руководство "Шальке" готово увеличить зарплату полузащитнику Леону Горецке, чтобы он остался в клубе, утверждает Sport Bild. По действующему соглашению хавбек зарабатывает 3 миллиона евро в год, но гельзенкирхенцы готовы улучшить условия договора, предложив ему 8 миллионов.

Ранее сообщалось, что 22-летний немец может перейти в "Баварию". В текущем сезоне Горецка, выступающий за "кобальтовых" с 2013 года, принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хряк

У Шальке спонсор Газпром, который заплатит легко 10 немцу из бабушкиных пенсий)))

22:01 7 июня

Морозов95

бавария какие условия предлагает почему не пишите?

21:38 7 июня