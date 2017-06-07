"Шальке" готов увеличить зарплату Горецке до 8 миллионов евро в год

Руководство "Шальке" готово увеличить зарплату полузащитнику Леону Горецке, чтобы он остался в клубе, утверждает Sport Bild. По действующему соглашению хавбек зарабатывает 3 миллиона евро в год, но гельзенкирхенцы готовы улучшить условия договора, предложив ему 8 миллионов.

Ранее сообщалось, что 22-летний немец может перейти в "Баварию". В текущем сезоне Горецка, выступающий за "кобальтовых" с 2013 года, принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.