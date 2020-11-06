«Шальке» готов отпустить Кабака за 20 миллионов евро. На игрока претендует «Ливерпуль»

«Шальке» может отпустить защитника Озана Кабака в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб согласен расстаться с 20-летним турком за сумму около 20 миллионов евро в связи с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Футболистом интересуется «Ливерпуль», который рассматривает игрока в качестве замены травмированному Виргилу ван Дейку.

В сезоне-2020/21 Кабак провел 2 матча за «Шальке» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 29 миллионов евро.